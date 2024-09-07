В Златоусте сотрудники полиции разыскали пропавшую в лесу женщину

Пенсионерка заблудилась во время вечерней прогулки

Семья спасенной в лесу 77-летней пенсионерки поблагодарила полицию Златоуста, в частности лейтенанта Анастасию Сергееву, за неравнодушие и профессионализм.

Пожилая женщина ушла вечером в лес и не вернулась. Родные бросились на поиск, проверили тропы, по которым могла ходить пропавшая, однако самостоятельно найти женщину не смогли и обратились в полицию.

«В поисках пропавшей женщины был задействован личный состав различных подразделений. Голодную, уставшую и обессиленную пенсионерку стражи порядка нашли в лесополосе», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Анастасия Сергеева участвовала в поисках лично и организовала их план.