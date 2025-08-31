В Златоусте сотрудники банка предотвратили мошенничество на 1,5 млн рублей

Они заблокировали перевод и отговорили клиентку от обналичивания крупной суммы

В Златоусте 59-летняя местная жительница в ожидании посылки едва не лишилась 1,5 миллиона рублей. Банк заблокировал перевод на «безопасный счет», а сотрудникам удалось убедить женщину в том, что она общалась с мошенниками, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским женщина сообщила, что она ждала посылку, но не знала, какая служба ее доставляет. В какой-то момент ей поступил звонок от «курьера экспресс-доставки», который попросил назвать код из СМС. Ничего не заподозрив, потерпевшая продиктовала цифры.

После ей начали поступать звонки якобы от сотрудников различных силовых структур. Женщину запугали тем, что неизвестные получили доступ к ее счетам и могут отправить деньги за границу. Злоумышленники также заставили жертву включить демонстрацию экрана и зайти в банковское приложение. Увидев на счету крупную сумму, они настоятельно рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет».

Растерявшаяся жительница Златоуста попыталась перевести деньги, однако банк заблокировал операцию. После с женщиной связались сотрудники службы безопасности кредитной организации. Они рассказали ей о популярных схемах мошенничества и отговорили обналичивать крупную сумму. После разговора женщина пришла в себя и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.