В Златоусте сотрудник вокзала получил травму, работая на пилораме

Проводится проверка

Сегодня, 8 февраля, плотник столярной мастерской получил производственную травму на железнодорожном вокзале Златоуста. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 48-летний плотник при производстве работ на пилораме получил травму. Пострадавшего мужчину доставили в больницу», — сообщили в ведомстве.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, на месте происшествия работают следователи.

Как ранее сообщал наш сайт, в марте прошлого года на железной дороге погиб монтер Златоустовской дистанции пути.



