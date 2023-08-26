В Златоусте собака напала на мальчика на крыльце школы

Хозяин животного задержан

В Златоусте Челябинской области собака напала на восьмилетнего мальчика, когда тот вышел с тренировки на крыльцо школы. Ребенок получил травмы руки и головы. Родители мальчика написали заявление в полицию. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В органы внутренних дел Златоуста поступило сообщение от родителей ребенка. Сотрудниками полиции был осуществлен выезд на место происшествия. Владелец собаки установлен, с ним работают полицейские. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних организован вывоз собаки в приют на передержку»,— рассказали в ведомстве.

Проверку начала и прокуратура. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, по ее результатам будет дана оценка исполнению учебным заведением законодательства об образовании. Также на контроль прокуратуры Златоуста поставлена проверка, проводимая в полиции.

Недавно Троицкий суд взыскал со структуры местной мэрии 50 тысяч рублей в пользу родителей мальчика, которого минувшей весной покусали три собаки. Тогда ребенок пострадал на пути в школу.