В Златоусте шантажисты вымогали деньги за интимные фото девушки

Пострадавшая сразу обратилась в полицию

В Златоусте разыскивают интернет-вымогателей, взломавших аккаунт пользователя соцсети, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что ей написали неизвестные со взломанного аккаунта друга и потребовали деньги за нераспространение интимных фото, которые злоумышленники обнаружили в переписке. Ранее пострадавшая отправила другу приватные снимки.

«Дознанием Отдела полиции „Новозлатоустовский“ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вымогательство“)»,— прокомментировали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, 41‑летний житель Кыштыма обратился в полицию с заявлением о шантаже. По его словам, неизвестные выманили у него 20 тысяч рублей за нераспространение приватного видео якобы с его участием, но после получения денег мошенники продолжили угрожать.