В Златоусте семья туристов застряла в лифте

Более часа новосибирцы провели в кабине в кромешной тьме

В ночь на среду, 24 августа, семья из Новосибирска застряла в лифте многоэтажки по улице Таганайской в Златоусте. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина, женщина и двое их сыновей-подростков после прогулки по городу хотели вернуться в квартиру — туристы зашли в лифт, двери закрылись, но кабина не тронулась с места.

«Пока специалисты сервисной организации пытались решить возникшие технические неполадки, чтобы вызволить уставших людей, на помощь вызвали спасателей. При помощи гидравлического инструмента спасатели открыли кабину и вызволили семью», — рассказали в Поисково-спасательной службе.

Путешественникам пришлось более часа оставаться в темноте. После того как семья покинула лифт, специалисты продолжили ремонт механизма.