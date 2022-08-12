В Златоусте семилетняя девочка выпала с балкона третьего этажа

Ребенок находится в реанимации

В Златоусте семилетняя девочка встала на табуретку на балконе и сорвалась вниз с третьего этажа. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 11 августа.

«Семья неполная. Мать одна воспитывает троих детей. В момент ЧП женщина находилась на работе. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Также накануне в Челябинске двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа.