С владельца контактной сети взыскали 500 тысяч рублей за травму рабочего на ЮУЖД

Пострадавший получил II группу инвалидности

Златоустовский городской суд взыскал в пользу рабочего подрядной организации 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Мужчина получил удар током на ЮУЖД. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось в 2020 году. Мужчина выполнял демонтаж на контактной сети, однако ее владелец не отключил напряжение. Пострадавший утратил трудоспособность и получил инвалидность.

«Пострадавший обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей с владельца контактной сети, которая является источником повышенной опасности», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, 10 ноября прошлого года на 22-м километре дороги Коелга — Челябинск — Троицк водитель ПАЗа не справился с управлением и съехал в правый кювет. В салоне находились 15 рабочих предприятия «Коелгамрамор». Тогда в ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. Однако позже оказалось, что это не совсем так. Трое работников предприятия все же получили травмы, а один из них до сих пор находится на больничном.