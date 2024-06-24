В Златоусте ребенок играл в открытом окне на 10‑м этаже

Мать малыша привлекли к административной ответственности

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В Златоусте очевидцы сняли видео, на котором маленький ребенок сидит на подоконнике у открытого окна, затем бесстрашно свешивает ноги на улицу. Полиция провела проверку по факту публикации этих кадров, сообщили в ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

С 29-летней мамой ребенка правоохранители провели беседу и составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей»).

«Ребенка нельзя оставлять одного даже на несколько минут в комнате с открытым окном или балконом. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы произошло непоправимое. Вы должны постоянно помнить о безопасности своих детей», — напомнили в полиции.

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