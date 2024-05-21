В Златоусте разбилась 16‑летняя мотоциклистка

После ДТП девушка госпитализирована

Госавтоинспекция в Златоусте устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала девушка-подросток. По предварительным данным, именно она со своим мотоциклом стала виновницей аварии.

Как сообщили в ГИБДД по Златоусту, ДТП произошло накануне, 20 мая, вечером.

«По предварительной информации, 16-летняя мотоциклистка, управляя KAYO mini, на автодороге у дома 161 по улице Полетаева не выбрала безопасную скорость движения и дистанцию и врезалась в „Ладу-Калину“ под управлением 47-летней женщины», — добавили в ведомстве.





В результате ДТП юная байкерша получила телесные повреждения, госпитализирована. Водитель авто не пострадала.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что 12-летний житель Аргаяшского района госпитализирован с различными травмами после ДТП на мопеде.

Госавтоинспекция обращается к жителям региона и призывает, прежде чем приобрести мотоцикл или скутер для своего ребенка, позаботиться о его безопасности: наличии защитной экипировки, мотошлема, а также водительского удостоверения.



