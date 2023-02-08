В Златоусте рабочий локомотивного депо сорвался вниз со смотровой площадки

Мужчина попал в больницу с серьезными травмами

Транспортные следователи и прокуратура проводят проверку по факту травмирования работника депо. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в среду, 8 февраля, в сервисном локомотивном депо Таганай ООО «СТМ-Сервис». По данным надзорного ведомства, 43-летний рабочий депо упал со смотровой площадки, когда проводил осмотр одного из локомотивов.

«Потерпевший госпитализирован. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда», — сообщили в ведомстве.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение с серьезными травмами, так как упал с большой высоты. На данный момент по факту происшествия проводится доследственная проверка, которая установит обстоятельства произошедшего инцидента.

В конце января следователи возбудили уголовное дело по факту гибели составителя поездов. По версии правоохранителей, ответственные лица пренебрегли правилами безопасности движения железнодорожного транспорта, что и привело к смерти железнодорожника.