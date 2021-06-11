В Златоусте пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Ребенка госпитализировали с травмами

Из окна многоквартирного дома по улице Нижне-Заводской, 40 в Златоусте выпал пятилетний мальчик. Пострадавшего доставили в медучреждение. Об этом сегодня, 11 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 10 июня. Мальчик упал из окна пятого этажа дома № 40 по улице Нижне-Заводской. Ребенок жив, его госпитализировали с травмами.

Как ранее писал наш сайт, из окна многоквартирного дома в Челябинске выпал восьмилетний мальчик. Дошкольник надавил на москитную сетку и вывалился вниз вместе с ней. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Мальчик полутора лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка госпитализировали.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.