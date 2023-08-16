В Златоусте пьяный водитель угнал чужой автомобиль

Подозреваемый забрал ключи у родственника хозяйки машины

В Златоусте инспекторы ДПС ОГИБДД задержали 42-летнего угонщика автомобиля Kia. Мужчина находился в состоянии опьянения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось в районе улицы Олимпийской. Подозреваемый распивал спиртное в компании родственника потерпевшей, забрал ключи от ее автомобиля и сел за руль. Мужчина лишен прав на управления транспортными средствами.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде», — сообщили в региональном полицейском главке.

В ОМВД РФ по Златоустовскому округу в отношении подозреваемого возбуждены дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ) и об управлении авто в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ).