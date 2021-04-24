В Златоусте пьяный водитель снес электроопору и дорожный знак

Мужчина привлекается за вождение в нетрезвом виде не в первый раз

Сегодня днем, 24 апреля, в Златоусте водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, въехал в электроопору, а затем снес дорожный знак. Как сообщила корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий, водитель и его пассажирка не пострадали, однако мужчина вел себя не очень дружелюбно с представителями власти.

«Сегодня около 16:00 на проспекте имени Гагарина около школы № 9 водитель, 1985 года рождения, снес электроопору, а затем через 20 метров — столб с дорожными знаками. Медосвидетельствование показало 1,018 промилле алкоголя. Прибывшие полицейские заковали его в наручники и увезли в отдел, он вел себя с ними неадекватно»,— рассказала наш корреспондент.

Женщина, которая находилась рядом с водителем в автомобиле, сбежала с места ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили факт аварии.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

По данным журналиста ОТВ, мужчина садится за руль в состоянии алкогольного опьянения уже не в первый раз: ранее на него уже заводили административные дела за вождение в нетрезвом виде.