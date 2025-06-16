В Златоусте пьяный водитель сбил остановившего его гаишника

Жителю Башкирии предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти

В Златоусте отправили под стражу 27-летнего жителя Республики Башкортостан, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 стать 318 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, ночью 15 июня мужчина сел за руль пьяным и отправился покататься по городу. Сотрудники ДПС заметили нарушителя и остановили его, но не успели начать оформление протокола, как водитель внезапно начал движение.

Сотрудник полиции, пытаясь его остановить, ухватился за кузов, а водитель умышленно увеличил скорость и протащил гаишника по асфальту.

«Своими преступными действиями мужчина причинил потерпевшему множественные телесные повреждения и создал реальную угрозу его жизни и здоровью», — подчеркивают в Следственном комитете.

Суд арестовал водителя, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.