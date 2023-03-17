Полицейские Златоуста устроили погоню за автомобилем, который находился в розыске. Услышав сирену, водитель ударил по газам, но вскоре был пойман. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщили сегодня, 17 марта, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
С заявлением об угоне ВАЗ-2114 в полицию обратился 31-летний местный житель. Приметы машины передали всем наружным патрулям, один из которых в составе инспекторов Максима Егорова и Данила Ганиева заметил подходящий под описание автомобиль. Когда экипаж подал сигнал с требованием остановиться, машина, наоборот, прибавила скорость и попыталась скрыться. Полицейские начали преследование.
Автомобиль удалось остановить у дома № 1 по улице Спортивной. За рулем находился ранее неоднократно судимый житель Златоуста 1992 года рождения. У него имелись признаки опьянения, водительское удостоверение отсутствовало.
По словам угонщика, машину он похитил, чтобы продать. В дальнейшем выяснилось, что на его счету еще один вскрытый автомобиль, который угонщик не смог завести и бросил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже. Кроме того, за отказ от медицинского освидетельствования и невыполнение законных требований полиции он привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении еще уголовного дела — за управление автомобилем в пьяном виде лицом, имеющим судимость.
Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.