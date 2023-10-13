В Златоусте пьяный пассажир угнал автомобиль такси

Подозреваемый ранее неоднократно судим

В Златоусте экипаж ДПС задержал 32-летнего угонщика автомобиля такси, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. О происшествии полиции рассказали прохожие, заметившие на дороге автомобиль Lada Granta и мужчину за рулем со странным стилем вождения.

Выяснилось, что 24-летний таксист посадил в салон пьяного пассажира, вышел из машины для ее осмотра, тогда мужчина успел перебраться на место водителя и уехать.

«Отделом дознания Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения“)», — прокомментировали в региональном полицейском главке.