В Златоусте пьяный мужчина упал под колеса маршрутки

Спустя несколько дней мужчина скончался в реанимации

28 января в Златоусте Челябинской области местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, буквально выпал на проезжую часть. Водитель маршрутки не успел затормозить и сбил мужчину. Сегодня, 30 января, стало известно, что пострадавший скончался в медицинском учреждении. На месте происшествия работала корреспондент Первого областного медиахолдинга.

«28 января в 15:40 на улице Братьев Кадомцевых у дома № 108 водитель, 1978 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 1965 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения. Стоит отметить, мужчина шел народной тропой — пешеходного перехода в этом месте нет»,— сообщила инспектор по пропаганде Отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу Ольга Рунова.

На место сразу же выехали два автомобиля ГИБДД и машина скорой помощи, которая увезла пострадавшего в реанимацию с многочисленными травмами: множественным переломом ребер, травмой головного мозга и разрывом легких. Также у пострадавшего была зафиксирована кома 2 степени.

«Он шел по тропинке, его шатало. Потом взобрался на сугроб, видимо, собирался переходить дорогу. Пошатнулся и вылетел на проезжую часть. Он был нетрезвый. Сбил его сильно»,— рассказал водитель маршрутки.

По данным ГИБДД, от места наезда но точки падения пострадавшего было около десяти метров. Еще столько проехал автомобиль, прежде чем остановился.

Сегодня стало известно о том, что мужчина скончался в реанимации городской больницы, не приходя в сознание.