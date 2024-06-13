В Златоусте пьяный мужчина поджег чужой микроавтобус

Ущерб владельцу составил 500 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали в Златоусте 37-летнего мужчину, который поджег припаркованный микроавтобус во дворе дома на улице Некрасова. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С заявлением о происшествии в отдел полиции «Новозлатоустовский» обратился хозяин автомобиля.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого мужчину.

«Задержанный объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями, неприязни к хозяину авто он не испытывал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога (статья 167 УК РФ).