В Златоусте пропавшего двухлетнего ребенка искали спасатели, полицейские и добровольцы

Мальчик самостоятельно прошел почти километр в противоположную сторону от города

Весь личный состав спасателей Златоуста подняли на поиски двухлетнего малыша. Инцидент произошел в среду, 9 июня, об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Двухлетний ребенок гулял на улице около дома вместе со старшим братом, но в какой-то момент оказался без присмотра, чем и воспользовался. Хватило нескольких минут, чтобы малыш скрылся из поля зрения старших и отправился на прогулку самостоятельно. О пропаже мальчика сразу сообщили в соответствующие инстанции.

На место прибыла дежурная смена Златоустовского отряда спасателей, по «повышенной тревоге» подняли личный состав всего отряда. С момента пропажи ребенка к поискам подключились соседи, затем — полиция, пожарные, сотрудники администрации города, волонтеры. Прочесывали ближайшие подвалы, заброшенные дома, хозпостройки. Часть поисковиков осматривали лесные тропы.

«Около девяти часов вечера сосед, проводивший поиск с квадроцикла на склонах местной горы, обнаружил мальчика и привез его к родителям. Оказалось, что за несколько часов ребенок ушел в противоположную от города сторону почти на один километр», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

К счастью, ребенок не пострадал, его жизни и здоровью ничто не угрожает.