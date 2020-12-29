В Златоусте пропал 80‑летний лыжник

Мужчина не вернулся с прогулки

В Златоусте пропал 80-летний мужчина. Ежедневно он проходит 20—30 км на лыжах. Но в понедельник, 28 декабря, не вернулся с прогулки.

К спасателям дочь пропавшего обратилась вечером. На двух снегоходах спасатели обследовали тропы, дороги и лыжни.

«Мужчина выносливый и физически подготовленный, никогда не брал с собой телефон, каждый раз выбирал новое направление для прогулок, и погода (небольшая метель и снег мгновенно заметают следы) — это те факторы, которые осложняют поиск лыжника», — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

С утра поиск продолжился, присоединились два кинологических расчета.