В Златоусте при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина

ЧП произошло из-за непотушенной сигареты

Сегодня днем, 2 октября, в Златоусте в квартире одного из домов произошел пожар. В результате ЧП погиб пенсионер, сообщила корреспондент медиахолдинга «Первый областной» с места событий.

Трагедия произошла около 11:00 в доме № 12 на улице Грибоедова. Соседи, почувствовав запах дыма, сразу же эвакуировались из дома и вызвали пожарных. Прибыв на место, спасатели выяснили, что дым идет из квартиры, расположенной на втором этаже. Проникнув в помещение, они увидели горящий диван и лежащего на нем без признаков жизни пожилого мужчину.

«Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем при курении. Также под диваном была обнаружена электрическая плитка»,— рассказали спасатели нашему корреспонденту.

Точную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.