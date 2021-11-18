В Златоусте при пожаре в квартире погиб 5‑летний мальчик

Его родителей госпитализировали в бессознательном состоянии

Сегодня, 18 ноября, в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гагарина в Златоусте случился пожар, на котором погиб пятилетний ребенок. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях в 13:00. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. В квартире были обнаружены три человека без сознания. Их эвакуировали на улицу.

«На месте работали реанимационная бригада, однако одного из пострадавших — пятилетнего мальчика — уже не удалось спасти. Мужчину и женщину госпитализировали», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

На месте работают сотрудники отдела дознания. В группе «ЧП Златоуст» в социальной сети очевидцы пишут, что пострадавшая женщина была на восьмом месяце беременности. У семьи также есть старшая дочь — в момент трагедии она находилась в школе. Эта информация уточняется.