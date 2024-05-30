В Златоусте предпринимателю грозит 6 лет заключения за торговлю контрафактом

Предприниматель приторговывал немаркированными сигаретами в своем киоске с бакалеей

В Златоусте направлено в суд уголовное дело по факту сбыта контрафактных сигарет в одном из киосков. Предпринимателю вменяется часть 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили 39‑летнего ИП, который в арендованном им торговом павильоне, помимо чая и кофе, продавал немаркированные сигареты.

«Из киоска и гаража полицейские изъяли 42 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

На период следствия златоустовцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция вменяемой статьи предусматривает штраф от 400 до 800 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.