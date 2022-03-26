В Златоусте правоохранители оценят действия подростка, переодевшегося в полицейского

Поручение дал руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков

В Златоусте Челябинской области 17-летний подросток решил поиграть в полицейского. Однако в ходе поквартирного обхода встретился с настоящим правоохранителем. Руководитель Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поручил разобраться в ситуации, а также провести с подростком наставническую работу в случае, если он хочет стать полицейским, сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что юноша приобрел в интернете форму и удостоверение, надел маску, чтобы соседи его не узнали, взял папку и отправился с «проверкой». Однако почти сразу его увидел участковый уполномоченный, который разъяснил подростку о незаконности его действий.

«Михаил Скоков, узнав о поступке юноши, дал своим сотрудникам поручение разобраться в ситуации, встретиться с молодым человеком и его семьей, выяснить мотивы поступка: действовал ли юноша из хулиганских побуждений или подросток искренне хочет работать в правоохранительных органах. Главный полицейский Южного Урала подчеркнул, что если молодой человек видит свое будущее в службе, сотрудники полиции готовы взять его под патронаж, осуществлять шефскую и наставническую работу, подготовить к поступлению в профильное учебное заведение»,— сообщили в ведомстве.

Подростка и его маму уже пригласили на экскурсию в златоустовский отдел полиции, где покажут, как работают различные подразделения и расскажут об интересных фактах из истории внутренних дел.

«Полицейские надеются, что проявленное внимание к семье позволит уберечь молодого человека от необдуманных поступков в будущем»,— добавили в ведомстве.