В Златоусте пожилой мужчина устроил стрельбу в поликлинике

Пенсионера доставили в отдел полиции для дачи показаний

В Златоусте 81-летний пенсионер пришел в поликлинику, выстрелил в потолок и пол, а затем закрылся в регистратуре. Прибывшие на вызов охранника сотрудники полиции увезли мужчину в отделение. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось накануне ближе к вечеру. В поликлинике по улице Щербакова к этому времени остались лишь охранник и уборщица. Пожилой мужчина зашел в здание, попросил позвонить в 112, а затем резко сделал два выстрела и заперся в регистратуре.

«Инцидент зарегистрирован, мужчина доставлен в отдел для допроса. По результатам проверки будет принято решение», — рассказали в региональном полицейском главке.