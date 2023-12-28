В Златоусте пожилая семейная пара отправила мошенникам 2 млн рублей, накопленных с пенсии

Потерпевшие поверили в прибыль от лжеинвестиций

В Златоусте 85-летний мужчина и 83-летняя женщина стали жертвами мошенников. Супруги перевели лжеброкерам два миллиона рублей. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала пенсионеры поверили мошенникам и перевели якобы на свой инвестиционный счет небольшие деньги. Увидев в личном кабинете быстро растущую прибыль, супруги вкладывали снова и снова, пока не перевели все накопленные за много лет деньги.

«Как только средства закончились, неизвестные по телефону стали требовать с них еще, а в противном случае угрожали лично приехать за деньгами, которые они якобы обязаны вложить по схеме», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). С начала года жители Челябинской области перевели мошенникам боле двух миллиардов рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

