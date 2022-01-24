В Златоусте пожарный спас из горящей квартиры женщину с грудным ребенком

Также сотрудник МЧС помог выбраться на улицу еще троим детям

Сегодня, 24 января, в одной из квартир дома по улице Зеленой в Златоусте вспыхнул пожар. До прибытия расчетов на месте происшествия оказался помощник начальника караула 8-й пожарно-спасательной части Егор Бадьянов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Мужчина добежал до горящей квартиры на третьем этаже. В задымленном помещении находилась женщина с грудным ребенком, которому нет еще и месяца. Егор Бадьянов помог потерпевшим выбраться из квартиры и тут же начал стучать в двери соседних квартир, в которых оказались еще трое детей. Всех вместе пожарный вывел на улицу.

«До прибытия пожарных 14 человек выбрались на улицу самостоятельно. Сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 15 человек, в том числе семерых детей. Пожар был ликвидирован, соседние квартиры не пострадали», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Причины происшествия выясняют сотрудники отделения дознания.