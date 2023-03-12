В Златоусте пожар уничтожил дачу и баню в садовом товариществе

Спасатели предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

В Златоусте дотла сгорела дача с баней в СНТ «Машзавод-7». По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неизвестных. Такие выводы пожарные сделали, ориентируясь на многочисленные следы вокруг дома, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



По данным пресс-службы, на момент прибытия в СНТ пожарных огонь уже полностью объял деревянную дачу площадью 75 квадратных метров и стоящую рядом баню. Возникла серьезная угроза того, что пламя перекинется на два соседних дома, но их пожарным удалось отстоять.

Основной трудностью стало отсутствие пожарных гидрантов в округе плюс наметенные за зиму сугробы. Пожарным расчетам пришлось подвозить воду от реки и тянуть по узким улицам сквозь глубокий снег магистральную линию в 700 метров длиной.

Пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания уточняются, но сотрудникам МЧС показались подозрительными многочисленные следы вокруг сгоревшей постройки: предположительно, ЧП могли спровоцировать неосторожные действия неизвестных. Между тем в златоустовских пабликах некоторые пользователи прямо утверждают, что дача в «Машзаводе-7» сгорела из-за игр подростков.