В Златоусте поймали распространителя объявлений о продаже наркотиков

В городе нашли около 500 трафаретных надписей

Полицейские Златоуста зажержали 30-летнего мужчину за пропаганду сайтов продажи наркотических веществ, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее в городе обнаружили порядка 500 трафаретных надписей на фасадах домов, учреждений культуры и учебных заведений с указанием сайтов, где распространяются запрещенные вещества.

«В момент задержания подозреваемый был с явными признаками наркотического опьянения. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования его поместили в изолятор временного содержания на 14 суток. Полицейские также выяснили, что помимо Златоуста он наносил трафаретные рисунки на фасады зданий в Челябинске и Тюмени», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Мужчине грозит административная ответственность за каждый эпизод незаконной рекламы.