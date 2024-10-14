Полицейские Златоуста зажержали 30-летнего мужчину за пропаганду сайтов продажи наркотических веществ, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее в городе обнаружили порядка 500 трафаретных надписей на фасадах домов, учреждений культуры и учебных заведений с указанием сайтов, где распространяются запрещенные вещества.
«В момент задержания подозреваемый был с явными признаками наркотического опьянения. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования его поместили в изолятор временного содержания на 14 суток. Полицейские также выяснили, что помимо Златоуста он наносил трафаретные рисунки на фасады зданий в Челябинске и Тюмени», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
Мужчине грозит административная ответственность за каждый эпизод незаконной рекламы.