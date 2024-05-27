В Златоусте поймали подростка, который украл у пенсионерки более 100 тысяч рублей

17-летний парень работал курьером у мошенников

В Златоусте полицейские задержали 17‑летнего подростка, которого обвиняют в мошенничестве и хищении денежных средств у 78‑летней пенсионерки под видом помощи ее родственнице, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонила девушка и сообщила, будто ее сбил автомобиль и она находится в больнице. Пенсионерка решила, что это ее сноха. Злоумышленница передала телефонную трубку якобы лечащему врачу. Лжедоктор пояснила, что девушке нужно передать средства личной гигиены и все имеющиеся денежные средства, за этим приедет фельдшер больницы.

«Потерпевшая сложила в пакет 108 тысяч рублей и отдала приехавшему к ней молодому человеку. А через час сын и сноха пришли к потерпевшей в гости, после чего пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники», — отметили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 17‑летний студент. Молодой человек рассказал, что в одном из мессенджеров откликнулся на объявление о работе. Неизвестный куратор предложил ему подработку по сбору денег.

Часть денег пожилой женщины он перевел на банковские счета злоумышленников и часть оставил себе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.