В Златоусте посетитель кафе вступился за девушку и ранил ножом ее парня

Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью задержан

В Златоусте полицейские задержали мужчину, который ударил ножом местного жителя в ходе конфликта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из городских кафе. Ранее судимый 48‑летний мужчина стал свидетелем конфликта между девушкой и ее парнем и решил заступиться за посетительницу.

«Общение» мужчин закончилось ножевыми ранениями, которые подозреваемый нанес 23‑летнему парню, когда они возвращались из уборной обратно к столикам.

На место ЧП приехали полицейские. Они задержали мужчину и изъяли нож. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ( пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Он заключен под стражу.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.