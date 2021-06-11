В Златоусте полностью сгорел аварийный дом

Пострадавших нет

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На улице Чернышевского в Златоусте при пожаре полностью выгорел двухэтажный ранее расселенный дом. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Вызов диспетчеру поступил в 15:28 накануне, 10 июня. Пожарные прибыли через восемь минут.

«Ликвидация открытого горения произошла в 15:40. Полностью выгорел дом площадью в 300 квадратных метров», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Людей из аварийного дома расселили незадолго до ЧП.