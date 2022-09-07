Мама девушки сразу же обратилась в полицию, по ее заявлению инициировали проверку.
«Проверка показала, разыскиваемая девочка в конце августа приобрела билет на пассажирский поезд „Челябинск — Москва“. Во время розыска 17-летняя школьница уже следовала в поезде в сторону столицы. По прибытии поезда на станцию Златоуст транспортные полицейские уже ожидали несовершеннолетнюю на перроне», — замечают в пресс-службе.
Девушка объяснила, что решила съездить в Москву, так как считает себя взрослой и может самостоятельно принимать решения. Подростка вернули маме.