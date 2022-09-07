В Златоусте полиция сняла с поезда пропавшую 17‑летнюю девушку

Втайне от родителей она поехала погулять в Москву

Сотрудники транспортной полиции Челябинска разыскали 17-летнюю девушку, которая 3 сентября ушла из дома и пропала. Вчерашняя школьница решила съездить в Москву — ее сняли с поезда в Златоусте, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«Проверка показала, разыскиваемая девочка в конце августа приобрела билет на пассажирский поезд „Челябинск — Москва“. Во время розыска 17-летняя школьница уже следовала в поезде в сторону столицы. По прибытии поезда на станцию Златоуст транспортные полицейские уже ожидали несовершеннолетнюю на перроне»,

— замечают в пресс-службе.

Мама девушки сразу же обратилась в полицию, по ее заявлению инициировали проверку.

Девушка объяснила, что решила съездить в Москву, так как считает себя взрослой и может самостоятельно принимать решения. Подростка вернули маме.