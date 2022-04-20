В Златоусте полицейский предотвратил взрыв в пассажирском автобусе

Он заметил выход газа под автомобилем

В Златоусте 20 апреля подполковник полиции Евгений Ярушин совершал объезд по проспекту Мира. Он заметил, как из стоящего на проспекте микроавтобуса выходит газ из трубы. Место оцепили, пассажиров эвакуировали, а водителя привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Микроавтобус с пассажирами стоял в районе трамвайного переезда, когда начальник ОГИБДД ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Евгений Ярушин заметил, что под транспортным средством выходит газ. Полицейский перекрыл движение дороги с обеих сторон, по радиостанции вызвал экипаж отделения технического надзора ОГИБДД. Службы, в свою очередь, незамедлительно прибыв на место, эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние.

«Было остановлено движение трамваев, маршрут которых проходит в непосредственной близости происшествия. После того как газ полностью вышел из баллона через поврежденную трубку, полицейские начали проводить проверку и устанавливать причины», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Оказалось, что микроавтобус следовал по заказу в Магнитогорск, в его салоне находились 10 пассажиров. Их отправили по пути следования на другом транспортном средстве.

Управлял микроавтобусом 62-летний златоустовец, с водительским стажем более 10 лет. Газовое оборудование на микроавтобусе не зарегистрировано, водителя привлекли к административной ответственности по ст.12.5.1 КоАП РФ (внесение изменений в конструкцию ТС).