В Златоусте полицейские задержали ранее судимого парня с наркотиком

Местный житель приобрел запрещенное вещество для личного потребления

В Златоусте полицейские задержали ранее судимого молодого человека с наркотиком. Запрещенное вещество правоохранители изъяли, парню грозит до трех лет тюрьмы, сообщили 11 октября в пресс-службе отдела МВД России по Златоусту.

22-летнего златоустовца задержали в 01:10 в районе дома по улице Точильной. При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека полимерный пакет с синтетическим наркотиком массой 0,75 грамма.

Подозреваемого доставили в отделение, где выяснилось, что задержанный — ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Он признался, что приобрел наркотик для личного потребления.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Златоустовцу избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Магнитогорске задержали двух 16-летних подростков с наркотиками. Юные горожане хотели заработать на продаже запрещенного вещества. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.