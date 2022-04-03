В Златоусте полицейские задержали пьяного угонщика

Парень уже был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения

В Златоусте полицейские задержали 23-летнего ранее судимого парня, который находился за рулем чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 3 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Златоустовца, управлявшего автомобилем «ВАЗ-2111» в нетрезвом виде, сотрудники ГИБДД остановили сегодня утром. Предъявить документы на машину он не смог, поэтому инспекторы доставили молодого человека в отдел полиции, где он рассказал, что распивал спиртные напитки вместе с владельцем машины, а затем украл ключи и поехал домой.

Как выяснилось, авто принадлежало 61-летнему местному жителю. Полицейские оповестили его об угоне, и он сразу же обратился с заявлением в полицию. Ущерб мужчина оценил в 50 тысяч рублей.

«По факту угона отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“)»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули законному владельцу.