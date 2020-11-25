В Златоусте полицейские задержали мужчину, сбежавшего из кафе с едой

Посетитель забрал с собой товара на 2 500 рублей.

Полицейские Златоуста задержали мужчину, не заплатившего за обед в кафе. Он заказал себе еду в одном из заведений на улице Горького, а получив её — убежал.



Вместе с собой нарушитель также взял сигареты, шампанское, бутылку вина, виски и жареную курицу. В общей сложности он украл товара на 2 500 рублей. В полицию с заявлением обратился сотрудник кафе. Полицейские нашли подозреваемого через несколько часов.

«Спустя несколько часов бегун был задержан сотрудниками уголовного розыска. Только вот незаконно взятой провизии при нём уже не оказалось. Как пояснил нарушитель, уже всё употребил»,— рассказали «Первому областному» в полиции Златоуста.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» Уголовного кодекса России. Отметим, ранее не судимому молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы.