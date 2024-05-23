В Златоусте полицейские спасли от пожара шесть человек

Пламя перекинулось с надворных построек на жилой дом

Старший лейтенант полиции Егор Пальчиков и младший лейтенант Андрей Худяков во время патрулирования заметили пожар и задымление жилого дома в Златоусте. Полицейские бросились на помощь и спасли жизни шестерых человек, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Возгорание произошло около 19 часов на улице Генераторной. Сотрудники полиции сообщили о происшествии для вызова пожарной охраны. Однако шиферная кровля нагрелась и стала разлетаться по сторонам. Времени дожидаться спасателей не было, и офицеры бросились внутрь горящего дома. Они стали стучаться в квартиры и предупреждать жильцов о срочной эвакуации.

«Спасибо нашей полиции, что спасли мне жизнь. Если бы не они, задохнулся бы», — поблагодарил участковых житель одной из квартир Вячеслав Сироткин.

Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание.