В Златоусте полицейские открыли огонь по агрессивному мужчине с оружием

Задержанный ранил в руку одного из правоохранителей

Златоустовские полицейские задержали вооруженного мужчину, который угрожал жителям многоэтажки. С заявлением посреди ночи обратились обеспокоенные горожане: ранее судимый сосед повредил дверь на девятом этаже и разбил стекла, сообщили в пресс-службе МВД России.

На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы. Агрессивный мужчина стал сопротивляться — забаррикадировался и ножом ранил в руку одного из полицейских. Пострадавшему оказали медпомощь.

На место происшествия отравили находящихся поблизости госавтоинспекторов и сотрудников Росгвардии.

«Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом “О полиции” один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанного мужчину в сопровождении полицейских доставили в больницу.