В Златоусте передано в суд дело двух бывших директоров нацпарка «Таганай»

На скамью подсудимых вместе с Яковлевым и Новоселовой сядут еще два человека

В Златоусте ушло в суд уголовное дело о взяточничестве и злоупотреблениях в национальном парке «Таганай». На скамью подсудимых сядут два бывших директора учреждения, заместитель директора и местная предпринимательница. Им в зависимости от степени участия вменяются получение взятки, превышение должностных полномочий, злоупотребление и посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замдиректора одного из департаментов Минприроды России Алексея Яковлева, его сменщицы на посту директора нацпарка Эльвины Новоселовой, ее заместителя Евгения Пузанова и ИП Ульяны Филипповой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2021 года по июль 2023 года Яковлев получил от Филипповой как лично, так и через посредника Пузанова более 2 миллионов рублей за разрешение торговать продуктами и сувениркой на территории нацпарка.

Кроме того, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года Новоселова ежемесячно передавала Яковлеву, в том числе через посредника, по 50 тысяч рублей за общее покровительство. Эти денежные средства оформлялись как премии пятерым сотрудникам нацпарка, после чего передавались Яковлеву. Общая сумма взяток превысила 1 миллион рублей.

Кроме того, Новоселова по просьбе Яковлева безвозмездно предоставила сторонней коммерческой организации, с руководством которой он был в дружеских отношениях, универсальный фронтальный мини-погрузчик, находящийся в федеральной собственности.

Материалы направлены в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на жилое помещение в Москве, принадлежащее Яковлеву, а также на два жилых помещения в Златоусте, находящихся в собственности Новоселовой.