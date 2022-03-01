В Златоусте пенсионерка провалилась в погреб

Из ямы глубиной почти два метра женщину эвакуировали спасатели

В Златоусте Челябинской области 61-летняя женщина, находясь в гостях, упала в открытый погреб. Женщина получила травмы и не могла самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели Златоустовского отряда, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в минувшие выходные в частном доме около семи часов вечера. Пенсионерка в темноте не заметила открытый погреб и упала на глубину почти два метра. На помощь женщина позвала своего брата, но и он не смог помочь ей выбраться. Тогда они вызвали спасателей.

«После осмотра и оказания первой помощи спасатели при помощи альпинистского снаряжения произвели эвакуацию бабушки с двухметровой глубины. Учитывая пожилой возраст, в котором последствия и восстановление после любой травмы значительно тяжелее, спасатели, несмотря на возражения пострадавшей, вызвали скорую медицинскую помощь и передали бригаде врачей для осмотра и постановки точного диагноза в стационаре»,— уточнили в ведомстве.

Похожая история произошла в январе в Магнитогорске. 70-летняя женщина пришла в церковь, но не заметила, что там частично разобран пол из-за ремонта, и провалилась на метровую глубину. На помощь пострадавшей также пришли спасатели.