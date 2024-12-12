В Златоусте пенсионер ударил соседа ножом из‑за ребенка на мопеде

У пожилого мужчины кончились словесные аргументы в споре, поэтому он применил силу

В Златоусте полицейские задержали 63‑летнего местного жителя, который ударил соседа ножом. Мужчина пострадал из-за сына, который катался во дворе на мопеде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сообщение о 45-летнем пациенте с проникающей колото-резаной раной живота поступило из больницы. Полицейские установили, что травму нанес житель соседнего дома — 63‑летний пенсионер. Его раздражал громкий шум мопеда, на котором катался несовершеннолетний ребенок потерпевшего.

«Мужчины поругались, а когда пожилому мужчине не хватило слов, он схватился за нож», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).