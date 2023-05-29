В Златоусте пассажир избил таксиста

Мужчину задержали, ранее он не имел проблем с законом

В Златоусте рядом с домом № 27 по проспекту Гагарина 42-летний пассажир такси напал на 35-летнего водителя. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Пострадавший рассказал прибывшим на вызов бойцам Росгвардии о том, что во время поездки с пассажиром у него случился конфликт, после чего мужчина ударил водителя кулаком по лицу и начал душить.



«Водитель смог освободиться от захвата, укусив буйного пассажира за руку, далее остановил автомобиль, вышел из него и заблокировал дебошира внутри. На лице пострадавшего имелась гематома. Мужчина намерен написать заявление в полицию», — рассказали в ведомстве.

Нападавший установлен.