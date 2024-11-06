В Златоусте парень распылил перцовый баллончик в подростков и ограбил их

Обвиняемый ранее судим

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В Златоусте 18-летний парень под предлогом покупки телефона назначил встречу 14-летнему и 15-летнему подросткам. Во дворе дома по улице Профсоюзов он распылил в потерпевших перцовый баллончик и забрал сотовый стоимостью не менее 70 тысяч рублей. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники СК и полиции задержали подозреваемого в Челябинске. В отношении парня возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Во время следствия он будет находиться под стражей.