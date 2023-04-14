В Златоусте пара организовала в квартире наркопритон и собиралась сбыть мефедрон

Задержан и его подельник

В полицию поступил звонок от жителя дома по улице Грибоедова. Он сообщил, что в соседней квартире в ночное время происходят громкие разборки. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире молодой пары 19 пакетов с мефедроном. 22-летний мужчина и 24-летняя женщина находились в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлено, что подозреваемые начали заниматься незаконным сбытом с целью заработать деньги, в том числе для приобретения наркотиков для личного употребления. В квартире по улице Шишкина задержан 23-летний мужчина, соучастник», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконного производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Все обвиняемые заключены под стражу.