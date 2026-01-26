В Златоусте отправили в колонию подростка, который в шутку поджег товарища

Итогом «шутки» стали серьезные ожоги и несколько операций

Суд в Златоусте отправил в воспитательную колонию 16-летнего подростка за причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что инцидент произошел в июле 2025 года. Двое подростков косили траву на одной из лесных полян. Один из них пролил на себя бензин. Увидев это, второй со словами «Что будет, если поджечь?» поднес зажигалку.

«В результате потерпевший получил термические ожоги 30% поверхности тела, он перенес несколько операций, испытал сильную физическую боль», — рассказали в ведомстве.

Поджигатель признан виновным по пунктам «б, д» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, из хулиганских побуждений). Теперь парень будет год думать над своим поведением в воспитательной колонии. Кроме того, суд взыскал с осужденного 900 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.