В Златоусте осудят замдиректора магазина за хищение около полумиллиона рублей из кассы

Сотрудница забирала часть доходов до инкассации

В Златоусте заместителя директора магазина крупной торговой сети обвинили в краже денег. По версии следствия, местная жительница собирала бумажные купюры из главной кассы и перечисляла на счет компании, но не полностью. Часть средств обвиняемая забирала себе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Всего бывшая замдиректора присвоила около 453 тысяч рублей. Обвиняемая признала вину в полном объеме.

Уголовное дело за присвоение с использованием служебного положения перенаправили в Златоустовский городской суд для рассмотрения.