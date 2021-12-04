В Златоусте осудили подростка за вымогательство денег у одноклассника

Обвиняемый регулярно применял насилие в отношении школьника

В Златоусте городской суд вынес приговор 15-летнему подростку, обвиняемому в вымогательстве денег у одноклассника, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что 15-летний местный житель с сентября по октябрь 2020 года ежедневно требовал от своего одноклассника от 30 до 40 рублей, которые потерпевшему давали родители на обеды. При этом обвиняемый нередко применял насилие в отношении школьника. Все это происходило на глазах у других ребят.

Родители потерпевшего мальчика обратились в суд и сменили школу.

«Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по пункту „в“ части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вымогательство“). Суд с учетом мнения государственного обвинения назначил подростку наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год»,— сообщили в ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.