В Златоусте осудили дорожного рабочего за смертельное ДТП с автобусом на трассе М‑5

Виновный не убедился в безопасности движения транспорта на ремонтируемом участке

Златоустовский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Фершампенуаза. Он признан виновным в смертельной аварии на трассе М-5 «Урал». Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария случилась 19 июня 2019 года.

«Дорожный рабочий осуществлял регулирование у стелы на въезде в Златоуст с автодороги М-5 „Урал“. Увидев два пассажирских автобуса, запретил им дальнейшее движение. После чего, не заметив, что к участку автодороги, на котором он обеспечивал безопасность движения, едет грузовой тягач SCANIA, не убедившись в безопасности своих действий, разрешил водителям автобусов выезд на автодорогу. После того как водитель второго автобуса КАВЗ выехал на главную дорогу, произошло столкновение с грузовым тягачом SCANIA», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате ДТП на месте погибли два пассажира автобуса, еще два человека получили тяжкий вред здоровью.

Суд признал дорожного рабочего виновным по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также он должен выплатить 3,3 млн рублей потерпевшим.